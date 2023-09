Logitech MX Keys S a un PREZZO MAI VISTO, -55% su Amazon

L'offerta che ti sto per segnalare ha veramente dell'incredibile. Se fai veloce metti le mani su una delle migliori tastiere wireless in commercio a un prezzo strepitoso. Dunque fiondati su Amazon e aggiungi al tuo carrello Logitech MX Keys S a soli 67,19 euro, invece che 129 euro, applicando il coupon in pagina.

Si tratta di un minimo storico e dunque come spesso accade finirà in un lampo. Grazie al ribasso del 35% più un ulteriore sconto del 20% oggi puoi risparmiare circa 62 euro sul totale. Con questa tastiera senza fili sarai velocissimo e sentirai molto meno la fatica.

Logitech MX Keys S: l'eccellenza a un prezzo wow

Non si può certo negare che oggi siamo di fronte all'affare del giorno. Questa tastiera wireless ha una connessione perfettamente stabile e non sarà necessario nemmeno fare installazioni, grazie al suo ricevitore che troverai incluso. Appena avvicini le mani sui tasti questi si illuminano in modo intelligente.

Scaricando gratuitamente l'applicazione Logi Options+ potrai automatizzare diverse attività con un solo tasto. Inoltre la puoi collegare a 3 dispositivi contemporaneamente e passare da uno all'altro con un clic. Il profilo ribassato i tasti leggermente concavi ti permettono di digitare in modo fluido e veloce. Niente rumore né input lag. E poi è dotata di una super batteria che ti permette di usarla fino a 10 giorni con una ricarica completa che avviene tramite un cavetto USB che trovi incluso.

Approfitta subito di questa promozione perché questa offerta ha proprio l'aria di esaurirsi presto. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys S a soli 67,19 euro, invece che 129 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.