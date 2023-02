Logitech MX Keys: la REGINA delle tastiere wireless al 37% su Amazon

Se vuoi una tastiera wireless d'eccellenza, senza fare rinunce a un prezzo decisamente vantaggioso, allora dai un'occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Keys a soli 80,74 euro, invece che 134,99 euro.

Ebbene sì, grazie a questo ribasso del 37%, più un ulteriore sconto al check-out, avrai un risparmio di ben 54 euro. Se poi consideri che questa è probabilmente la migliore tastiera wireless in circolazione per qualità prezzo, allora devi proprio correre. Con questa tastiera diventerai più veloce nella digitazione e ti stancherai molto meno.

Logitech MX Keys: a questo prezzo è da prendere subito

Non ci sono troppi giri di parole da fare, Logitech MX Keys è una tastiera eccezionale, che a questo prezzo diventa proprio un best buy. Grazie al profilo basso e i tasti leggermente concavi che si adattano alla forma di polpastrelli, avrai una digitazione fluida e veloce. Il massimo dell'efficienza per il massimo del comfort. Sentirai molto meno la stanchezza anche dopo ore e ore di scrittura.

Quando metti le mani sulla tastiera s'illumina automaticamente, in base anche alla luce dell'ambiente circostante. I tasti sono ben distanziati, silenziosi e molto sensibili, basta sfiorarli perché diano l'input. Grazie al ricevitore che troverai in confezione, la puoi collegare a qualsiasi dispositivo con una porta USB. E inoltre, avrai la possibilità di connettere fino a 3 device e cambiare da uno all'altro premendo solo un tasto. Una sola ricarica garantisce fino a 10 giorni di autonomia.

Questa non è certo un'offerta che si vede tutti i giorni. Per cui, se non vuoi perdertela, vai subito su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys a soli 80,74 euro, invece che 134,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.