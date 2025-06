Logitech MX Keys Mini: design compatto e funzionalità al 50% di sconto

La Logitech MX Keys Mini è ora disponibile con un’occasione imperdibile: uno sconto del 50% che la porta a soli 64,49 euro. Questo gioiello tecnologico rappresenta un connubio perfetto tra design minimalista e prestazioni avanzate, pensato per soddisfare le esigenze di professionisti e creatori di contenuti.

Compattezza e comfort senza compromessi

Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni ridotte: questa tastiera wireless è progettata per offrire un’esperienza di digitazione impeccabile. I tasti concavi, sagomati per seguire la forma naturale delle dita, garantiscono una digitazione precisa e confortevole anche durante lunghe sessioni di lavoro. Inoltre, il sistema di retroilluminazione intelligente si adatta automaticamente alla luce ambientale, rilevando la presenza delle mani per un utilizzo ottimale in qualsiasi condizione.

La Logitech MX Keys Mini non è solo ergonomica, ma anche estremamente versatile. Grazie ai tasti dedicati per dettatura vocale, controllo del microfono e inserimento di emoji, semplifica le attività quotidiane e rende il flusso di lavoro più efficiente. La tecnologia Flow, poi, permette di lavorare su più dispositivi contemporaneamente, creando un ecosistema fluido e integrato, specialmente se abbinata ai mouse della serie MX.

Autonomia e sostenibilità

Un altro punto di forza di questa tastiera è la durata della batteria: fino a 10 giorni con retroilluminazione attiva e ben 5 mesi se disattivata. La ricarica avviene tramite una pratica porta USB-C. Ma non è tutto:

Che tu utilizzi macOS, Windows, Linux, Android o iOS, la MX Keys Mini si adatta perfettamente a ogni sistema operativo. Nonostante le sue dimensioni compatte (29,59 x 13,19 x 2,09 cm) e un peso di circa 506 grammi, la struttura in metallo garantisce solidità e durata nel tempo, rendendola un investimento sicuro e duraturo.

Scopri di più sulla Logitech MX Keys Mini e approfitta di questa offerta esclusiva. Con un rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile, questa tastiera rappresenta una scelta eccellente per migliorare la tua esperienza di lavoro quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.