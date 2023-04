Logitech MX Keys for Mac è la migliore tastiera wireless, ora al 41%

Se stai pensando di acquistare una tastiera wireless davvero efficiente che ti permette di velocizzare il tuo lavoro e stancarti molto meno, allora dai un'occhiata a questa offerta. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Logitech MX Keys for Mac a soli 79,99 euro, invece che 134,99 euro.

Ebbene sì, grazie a questo sconto del 41% puoi risparmiare ben 55 euro. Soprattutto ti porti a casa una tastiera che non ha rivali. Con tasti sensibili ed ergonomici, illuminazione intelligente e ottimizzata per dispositivi Apple ma compatibile con tutti i sistemi operativi. A questa cifra è da prendere subito.

Logitech MX Keys for Mac: offerta bomba su Amazon

La tastiera Logitech MX Keys for Mac è ottimizzata per i dispositivi Apple ed è perfetta per il Mac. La potrai collegare ad esempio a MacBook Pro, MacBook Air, iMac e iPad. Grazie al suo profilo ribassato e i tasti leggermente concavi riuscirai a digitare velocemente e senza stancarti.

È dotata di una retroilluminazione intelligente che si adatta all'ambiente e si accende quando avvicini le mani. Potrai switchare fra tre dispositivi collegati in modo velocissimo grazie ai tasti personalizzati. E poi ha una super batteria che ti consente di utilizzarla fino a 10 giorni con una sola ricarica.

Non c'è proprio tempo da perdere, in questo momento è uno degli oggetti del desiderio di molti. Per cui, prima che l'offerta svanisca, fiondati su Amazon e acquista la tua Logitech MX Keys for Mac a soli 79,99 euro, invece che 134,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

