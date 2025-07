Logitech MX Ergo S: mouse trackball wireless per zero fatica (quasi) al minimo storico

Se lavori al computer o ci passi diverso tempo e stai cercando quindi un mouse senza fili che garantisca una maggiore comfort, non perdere questa ottima occasione che ti stiamo segnalando. Vai subito su Amazon e puoi mettere nel tuo carrello Logitech MX Ergo S a soli 79,99 euro, invece che 124,99 euro.

Come puoi vedere c'è uno sconto del 36% in questo momento e avrai quindi un risparmio di ben 45 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech MX Ergo S: adesso è un best buy

Non ci sono dubbi, con questo sconto del 36% Logitech MX Ergo S è sicuramente il migliore mouse wireless che puoi acquistare. Grazie alla sua trackball non dovrai muoverlo come un classico mouse e questo garantirà il massimo del comfort. Ti basta fare piccoli movimenti del pollice e potrai vedere subito il tuo cursore spostarsi velocemente da un punto all'altro.

Grazie alla sua inclinazione di 20° inoltre, migliora notevolmente la postura del braccio e garantisce uno sforzo minore anche su polso e mano. Possiede 6 pulsanti che potrai personalizzare per creare le scorciatoie che desideri tramite l’app Logi Options+ che puoi scaricare gratuitamente sul tuo computer. Puoi collegarlo sia tramite Bluetooth che tramite il suo ricevitore wireless praticamente a qualsiasi computer. E possiede una batteria in grado di durare fino a 120 giorni con una singola ricarica.

Affrettati perché è un'offerta destinata a durare poco. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Ergo S a soli 79,99 euro, invece che 124,99 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.