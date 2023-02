Logitech MX Anywhere 3: mouse ergonomico e leggero a 60€ (-42%)

Approfitta velocemente di questa offerta che ti segnalo per avere un bellissimo mouse compatto, leggero e dall'impugnatura ergonomica a un prezzo shock. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech MX Anywhere 3 a soli 60 euro, invece che 103,99 euro.

Super sconto del 42% dunque che ti fa risparmiare la bellezza di quasi 44 euro sul totale. Questo mouse riuscirà a stravolgere, in modo positivo, il tuo modo di lavorare al computer. Avrai un beneficio sia nella produttività che nella comodità e quindi meno stanchezza e più lavoro.

Logitech MX Anywhere 3: il re dei mouse a un prezzo stracciato

Logitech MX Anywhere 3 ha sicuramente il rapporto qualità prezzo migliore tra i mouse che ci sono sul mercato. E quindi va da sé che a questo prezzo diventa davvero imperdibile. Un mouse che innanzitutto ti permette di lavorare con il massimo del comfort. Il pollice si appoggia delicatamente all'impugnatura laterale e il profilo ribassato permette al braccio di rimanere in una posizione naturale.

Grazie al sensore da 4000 DPI può scorrere praticamente su ogni superficie, non solo sul tappetino. Questo ti garantisce la massima versatilità. È dotato di pulsanti che puoi personalizzare con il software dedicato per adattarli al tuo stile. Ha un pratico pulsante vicino alla rotella che ti permette di cambiare la velocità di quest'ultima in un istante. In confezioni troverai un ricevitore che puoi inserire in una porta USB di qualsiasi computer per poterlo subito utilizzare senza fare altro. E poi ha una mega batteria in grado di durare per 70 giorni con una ricarica completa.

Fai veloce perché il tempo stringe e l'offerta non è infinita. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Anywhere 3 a soli 60 euro, invece che 103,99 euro. Se completi l'ordine ora lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.