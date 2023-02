Logitech MK540 Advanced Combo: tastiera e mouse in offerta su Amazon a un PREZZO FOLLE

Logitech è praticamente da sempre un sinonimo di qualità, innovazione e tecnologia all'avanguardia nel campo dei PC, con hardware che difficilmente deludono le aspettative o i clienti, oltre ad essere duraturi dopo l'acquisto. Se siete in cerca di una nuova tastiera e di un mouse che siano comodi e leggeri, che dispongano di tante funzioni particolari, e con un design adatto sia al lavoro, sia allo studio, sia all'utilizzo quotidiano, la Advanced Combo MK540 può essere la risposta che stavate aspettando, ed ora, ad un prezzo ancora più conveniente.

Infatti da oggi, sappiate che è in offerta su Amazon niente meno che la MK540 Advanced combo di Logitech con tastiera e mouse a soli 37,99€ totali, con uno sconto di oltre metà prezzo e un risparmio per voi di circa 42,00€.

Logitech MK450 Advanced Combo: il binomio perfetto

Si tratta di due pezzi più che all'avanguardia: la tastiera wireless standard è comoda e con rumorosità ridotta, e dispone anche di altezza regolabile grazie ai piedini e poggiapolsi. Inoltre è resistente ai liquidi. Il mouse wireless invece ha una forma ambidestra con morbide impugnature in gomma che si adattano al palmo della mano. Entrambi, tastiera e mouse, dispongono di una batteria a lunga durata (36 mesi per la tastiera e 18 mesi per il mouse).

Questa combo Logitech MK540 equivale a piena libertà senza fili e comodità nel trasporto. Connetterete il mouse e la tastiera semplicemente con il mini ricevitore USB compreso nel pacchetto, con una connessione wireless più che affidabile che arriva a 10 metri di distanza. Il prodotto è compatibile con tutte le versioni più recenti di Windows.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.