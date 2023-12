Logitech MK295: kit mouse e tastiera wireless a PREZZO SPECIALE (33€)

Se devi cambiare in toto mouse e tastiera del tuo computer e non vuoi spendere tanto dai un'occhiata a questa super promozione. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il kit Logitech MK295 a soli 33,47 euro, invece che 53,99 euro. Quindi adesso con lo sconto del 38% risparmi ben più di 20 euro sul totale. E se fai veloce li puoi ricevere a casa tua senza costi prima di Natale.

Logitech MK295: cambia tutto a prezzo conveniente

Con questo kit delle meraviglie puoi cambiare la tastiera e il mouse che avevi prima, magari ancora con il filo, con due dispositivi eccellenti e wireless. Avrai la completa mobilità e li puoi usare anche mentre sei comodo sul divano.

La tastiera ha dei tasti meccanici silenziosi e molto precisi che ti permettono di digitare in modo veloce senza perdere un colpo. È leggermente sagomata per garantire maggiore comfort, il che ti consente di usarla per ore e ore senza accusare la fatica.

Il mouse ha un sensore preciso che scorre praticamente ovunque, anche senza il tappetino. Il puntatore è rapido e il design leggero, compatto ed ergonomico. Inoltre la batteria può durare per ben 18 mesi di uso quotidiano prima di doverla sostituire.

Entrambi i dispositivi si collegano in modalità wireless con un solo ricevitore che troverai incluso e che offre una connessione affidabile e senza input lag fino a 10 metri. Inoltre sono perfettamente compatibili con Windows e Chrome OS senza fare installazioni.

Non c'è assolutamente tempo da perdere perché è una promozione destinata a scadere in fretta. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo kit Logitech MK295 a soli 33,47 euro, invece che 53,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

