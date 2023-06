Logitech MK270, con soli 23€ ti porti a casa mouse e tastiera wireless su Amazon

Il Logitech MK270 è un set di tastiera e mouse wireless prodotto da Logitech, ed è ideale per coloro che cercano un'esperienza senza fili economica ma affidabile. La connessione wireless e la lunga durata delle batterie ne fanno un'opzione comoda e facile da usare per chi lavora con il computer. Oggi può essere tua a soli 23€ su Amazon, con le spedizioni gratuite via Prime.

Logitech MK270, 20 euro e ti porti a casa mouse e tastiera wireless

La tastiera è compatta e dispone di tutte le funzionalità standard, tra cui tasti di scelta rapida per accedere rapidamente a funzioni specifiche. Il mouse, invece, è leggero e comodo da usare, con una risoluzione di 1000 dpi per una precisione di movimento ottimale.

Entrambi i dispositivi utilizzano la tecnologia wireless a 2,4 GHz per la connessione al computer, fornendo un'ampia gamma di connessione senza fili. Il set Logitech MK270 è dotato di una tecnologia di criptaggio AES a 128 bit, che garantisce la sicurezza dei dati trasmessi tra il dispositivo e il computer.

La tastiera e il mouse utilizzano batterie AA che offrono un'autonomia fino a 24 mesi per la tastiera e fino a 12 mesi per il mouse. Insomma, coma avrete capito il Logitech MK270 è un set ideale per tutti: la tastiera è perfetta per la scrittura quotidiana, l'invio di email e la navigazione sul web, mentre il mouse è ideale per la navigazione generale e il lavoro di precisione. Oggi può essere tua a soli 23€ su Amazon, con le spedizioni gratuite via Prime.

