Logitech Mk235 Wireless Combo: kit mouse e tastiera in OFFERTA su Amazon

Logitech è praticamente da sempre un nome che fa sorridere l'utenza: sinonimo di qualità, innovazione e tecnologia all'avanguardia, con hardware che difficilmente deludono le aspettative o i clienti, oltre ad essere una garanzia di longevità. Se siete in cerca di una nuova tastiera e di un mouse che siano comodi e leggeri, che dispongano di tante funzioni particolari, e con un design adatto sia al lavoro e sia allo studio, esiste l'occasione adatta per voi: la Logitech Mk235 Wireless Combo, ovvero un mouse e una tastiera venduti in coppia, probabilmente la risposta che stavate aspettando, ad un prezzo ancora più conveniente.

Da oggi potrete infatti aggiudicarvi in offerta su Amazon la Logitech Mk235 Wireless Combo a soli 34,89€, con un piccolo sconto del 4% che vi farà risparmiare qualcosina.

Logitech Mk235 Wireless Combo: il giusto binomio

La tastiera è standard con layout italiano, con design a prova di schizzi e tasti resistenti, oltre alla presenza di robusti piedini inclinabili. Chiaramente essendo wireless avrà bisogno di utilizzare la batteria, che dura fino a 36 mesi. Il suo raggio d'azione wireless è di 10 metri.

Invece il mouse di questa Logitech Mk235 Wireless Combo è cablato a 3 pulsanti con tracciamento ottico, compatibile con la maggior parte di computer e MacBook. Il design è adatto per entrambe le mani, e non necessita di configurazioni grazie al plug and play.

