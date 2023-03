Logitech M220: solo 14€ per avere quest'OTTIMO mouse wireless

Se hai bisogno di un mouse wireless che sia compatto e preciso, senza spendere un patrimonio, allora dai un'occhiata a questa offerta. Vai ora su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech M220 a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro.

Grazie a questo sconto del 50% puoi risparmiare e avere un ottimo dispositivo molto versatile. Logitech ci ha ormai da tempo abituati a prodotti di ottima qualità che mantengono costi contenuti. Anche in questo caso siamo di fronte a un mouse versatile e preciso che a questo prezzo diventa davvero un affare da prendere al volo.

Logitech M220: il mouse wireless che costa poco e non delude

Il mouse wireless Logitech M220 è molto affidabile e, grazie al ricevitore che troverai in confezione, potrai subito collegarlo a qualsiasi dispositivo. È perfettamente compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac OS, Chrome OS e Linux. Non sarà necessario fare installazioni e ha una portata fino a 10 m di distanza. Colleghi il dongle alla porta USB e il gioco è fatto.

Ha un design ergonomico che ti permette d'impugnarlo sia con la mano destra che con quella sinistra. Il tracciamento ottico da 1000 DPI è fluido e preciso e ti permette di farlo scorrere praticamente su qualsiasi superficie. Anche senza il suo tappetino non avrai nessun problema. I tasti sono comodi e hanno un rumore ridotto del 90%. Infine, parlando dell'autonomia, è dotato di una batteria che in grado di durare per 18 mesi prima di esaurirsi.

Non ci sono molti giri di parole da fare, a questa cifra è l'offerta del giorno. Se hai bisogno di un mouse affidabile ed economico questo è il tuo. Quindi vai subito su Amazon e acquista il bellissimo Logitech M220 a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

