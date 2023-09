Logitech M185: il mouse wireless più acquistato è tuo a SOLI 10€

Se vuoi spendere il meno possibile e portarti a casa un mouse wireless dalle ottime prestazioni allora non perdere questa incredibile occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech M185 a soli 10 euro, invece che 17,99 euro.

Se già il prezzo originale non è altissimo con questo ulteriore sconto del 44% è ovviamente da prendere al volo. Questo è un mouse pensato per chi vuole spendere poco ma garantisce performance eccellenti. E poi a un design compatto e quindi ottimo da usare negli spazi stretti o al posto del touch pad del tuo notebook. Un vero affare.

Logitech M185: non c'è un mouse migliore così economico

Il rapporto qualità prezzo di questo mouse non è assolutamente battibile. Ecco perché è un vero affare. Potrai impugnarlo sia con la mano destra che con quella sinistra. È dotato di un ricevitore USB che ti consente di usarlo praticamente su qualsiasi computer senza installazione. E la connessione è rapida e veloce, con un raggio di ben 10 metri.

In dotazione trovi una batteria AA che dura fino a un anno grazie una modalità intelligente che disattiva il mouse quando non lo stai utilizzando. Possiede tasti silenziosi e una rotellina per scorrere velocemente le pagine. Ha un tracciamento fluido, in grado di scorrere su qualsiasi superficie, e un puntatore veloce.

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è da prendere al volo. Dato che uno degli articoli più amati e acquistati dovrai essere veloce perché l'offerta scadrà da un momento all'altro. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo Logitech M185 a soli 10 euro, invece che 17,99 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.