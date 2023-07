Logitech M185: il mouse wireless PERFETTO a 11,90€

Vuoi acquistare un mouse che costi pochissimo e sia comodo e leggero? Allora dai un'occhiata a questa offerta che sto per segnalarti. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Logitech M185 a soli 11,90 euro, invece che 19,99 euro.

Oggi dunque, e ancora ovviamente per poco tempo, puoi avvalerti di uno sconto del 40% che straccia il prezzo. Soprattutto riesci a mettere le mani su un mouse molto bello e preciso. Un dispositivo super economico che però non delude affatto. Logitech con questa suo prodotto low cost vuole dare la possibilità a chiunque di avere un mouse di ottima qualità spendendo il meno possibile.

Logitech M185: mouse wireless che costa pochissimo

Inutile girarci intorno, è il prezzo di Logitech M185 che fa brillare gli occhi. Tuttavia non è solo fumo e niente arrosto. Questo mouse ha un design compatto e leggero, sagomato per risultare molto confortevole. Lo potrai usare sia con la mano destra che con quella sinistra senza problemi.

I clic sono rapidi e silenziosi, il puntatore è veloce e preciso e il sensore ottico riesce a scorrere su qualsiasi superficie anche senza il classico tappetino. È plug and play quindi una volta che avrai inserito il ricevitore che trovi incluso si collega in automatico e funziona immediatamente. La connessione è affidabile fino al 10 metri di distanza. Inclusa troverai una batteria AA in grado di durare per un anno.

Davvero un'occasione unica e irripetibile. Prima che l'offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Logitech M185 a soli 11,90 euro, invece che 19,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.