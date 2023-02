Logitech M171: su Amazon in SCONTO a solo 13,99 Euro il mouse wireless

Logitech è un marchio di prestigio nel campo della tecnologia, uno di quei nomi che senti, e di cui ti ricordi per forza. La potenza di questo nome sta però nei suoi stessi prodotti, degli hardware che difficilmente deludono le aspettative. Dalle tastiere, alle cuffie, fino ad arrivare anche ai mouse, e se siete in cerca proprio di quest'ultimo, magari per sostituire il vostro utilizzato per troppo tempo, o anche per passare alla tecnologia wireless, potreste avere tra le mani l'occasione decisiva proprio con Logitech M171.

Perché l'occasione? Perché da oggi il mouse Logitech M171 è in offerta su Amazon a soli 13,99€, con uno sconto del 18% sul prezzo di listino, davvero un affare per un pezzo così performante.

Logitech M171: un mouse wireless per tutti

Se vi serve un mouse piccolo, versatile, che potete utilizzare ovunque e senza l'incombenza dei fili a darvi noie, questo prodotto è esattamente ciò che fa per voi. Collegabile al vostro PC (o soprattutto a un portatile) semplicemente tramite il ricevitore USB, sarà direttamente utilizzabile grazie alla connessione plug and play.

Come già detto uno dei punti di forza del mouse wireless Logitech M171 sono senza dubbio le dimensioni contenute, ma non si tratta dell'unico: infatti la batteria di questo mouse arriva a 12 mesi, e possiede una funzione di autospegnimento per il risparmio energetico e prolungare l'intervallo del cambio delle batterie AA. Ovviamente è compatibile con tutti i sistemi operativi.

