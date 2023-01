Logitech M171: mouse senza fili ad un prezzo SPETTACOLARE su Amazon

L'M171 è uno dei mouse più versatili della sua categoria. Basta collegare il ricevitore a una porta USB del dispositivo per iniziare a lavorare in pochi secondi. Le dimensioni ridotte e il controllo fluido del cursore lo rendono ideale per spazi di lavoro ristretti e scrivanie affollate. Acquistalo ora su Amazon a soli 10,97€ invece di 16,99€.

L'M171 compatto e wireless ha un design completamente ambidestro che si adatta facilmente alla borsa del laptop, così puoi lavorare ovunque, sia che tu sia mancino o destro. Il ricevitore arriva fino a 10 metri, ma la portata può variare in base alle condizioni dell'utente, dell'ambiente e del computer. Ciò significa comunque che non ci sarà nessun ritardo o lag durante l'utilizzo. L'M171 è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS e Linux.

La navigazione tramite le schede internet sarà facile grazie allo scorrimento controllato e al tracciamento ottico. Il sensore ottico offre un controllo del cursore fluido e preciso su quasi tutte le superfici. Il mouse è costruito con gli stessi standard di alta qualità che hanno reso Logitech il leader globale per mouse e tastiere. Sulla base di dati di vendita indipendenti (in unità) aggregati per mouse e tastiere Logitech dai principali mercati globali tra cui Canada, Cina, Francia, Italia, Germania, Indonesia , Repubblica di Corea, Federazione Russa, Svezia, Taiwan, Turchia, UK, USA (periodo luglio '19 – luglio '20).

La durata della batteria può variare in base all'uso e alle condizioni, Inoltre è presente un pulsante di accensione/spegnimento e una modalità di risparmio energetico con spegnimento automatico. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

