Logitech K780: tastiera wireless e Bluetooth multidispositivo al 34%

Vuoi una tastiera che puoi collegare senza fili praticamente a qualsiasi device e che sia pratica e compatta? Allora non puoi assolutamente perdere questa ottima offerta. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Logitech K780 a soli 81,99 euro, invece che 124,99 euro.

Approfitta dunque di questo sconto del 34% che ti fa risparmiare la bellezza di 43 euro sul totale. Ma oltre al prezzo, decisamente vantaggioso, siamo di fronte a una tastiera wireless con doppia connessione spettacolare. Perfetta per ogni dispositivo, pratica e con tasti ergonomici per una digitazione fluida. Da non perdere per nessun motivo.

Logitech K780: a questa cifra è da prendere al volo

Non ci sono dubbi, a un prezzo così basso non c'è nemmeno da pensarci. Questa è una tastiera di qualità superiore che ti garantirà prestazioni eccezionali. Soprattutto se l computer ci lavori sentirai subito la differenza. E poi il suo design compatto, leggero e portatile la rende al perfetta compagna.

È dotata di un ricevitore USB che puoi usare sul computer per una connessione wireless veloce e affidabile, senza input lag. Ma puoi usare anche la connettività Bluetooth ad esempio su smartphone, tablet e tanti altri dispositivi. I tasti sono ben distanziati e leggermente concavi per una digitazione fluida senza mancare un colpo. Ed è compatibile con Windows, Mac, Android e iOS. Inoltre puoi collegarla a 3 dispositivi e passare da uno all'altro velocemente premendo uno dei tasti Easy Switch.

Non c'è assolutamente tempo da perdere perché l'offerta è troppo allettante per poter durare a lungo. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua Logitech K780 a soli 81,99 euro, invece che 124,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.