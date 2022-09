Logitech K400 Plus a meno di 30 euro su Amazon

La tastiera touch wireless K400 Plus di Logitech è progettata per gli utenti che hanno bisogno di un dispositivo portatile, comodo, efficace e di qualità. Acquistala ora su Amazon a soli 29,90€ invece di 45,99€.

Basta collegare il suo adattatore al PC, o collegata alla TV e sarai in grado di usarla facilmente anche fino a 1o metri di distanza. Inoltre, ha un touchpad integrato e ha dei tasti di scelta rapida che aiutano ad aumentare la comodità d'utilizzo del prodotto. Dal momento che è compatibile plug-and-play, non dovrai occuparti di installazioni di driver e simili; tuttavia, puoi installare il software opzionale Logitech Options per personalizzarne le impostazioni dei tasti e del touchpad. Infine, è alimentato da due batterie AA e può durare fino a 18 mesi a seconda dell'uso.

Questa tastiera è dotata di tasti di scelta rapida integrati per piattaforme Windows e Android, tra cui: muto, riduzione del volume, aumento del volume, connessione e accensione/spegnimento. È possibile personalizzare ulteriormente le funzioni della tastiera con il software opzionale Logitech Options. E' inotre compatibile per l'uso con Windows 7, Windows 8, Windows 10 e successivi, Android 7 o successivi e Chrome OS e grazie al design resistente agli schizzi, la tastiera è una compagna affidabile nonostante gli incidenti che possono capitare durante l'utilizzo.

Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

