Logitech IMPAZZISCE: Webcam C615 in offerta con il 62% di sconto, quasi regalata

La webcam Logitech C615 offre video e audio eccellenti, angoli di ripresa versatili e un design portatile ad un prezzo contenuto. La puoi trovare ora su Amazon ad un prezzo mai visto prima: solo 34,99€ invece di 91,99€!

La C615 si presenta come una webcam portatile grazie al suo design "fold-and-go". La clip incernierata si ripiega in modo da rendere l'unità più compatta e adatta ai viaggi. A differenza di molte webcam, questa può gestire lo stress che deriva dal trasporto perchè realizzata in plastica spessa e gomma.

La clip pieghevole si attacca saldamente a qualsiasi tipo di display e può anche essere montata su un treppiede. Tuttavia, il foro filettato non è immediatamente visibile: devi rimuovere un cappuccio di gomma sul lato inferiore del supporto per vederlo.

La fotocamera è dotata di un obiettivo HD in vetro, un vantaggio sia per la durata che per la qualità ottica, e offre un campo visivo di 74 gradi. L'unità principale ruota di 360 gradi, cosa che il C920 di fascia alta non fa, e si inclina verticalmente, offrendoti molti angoli di visione anche quando è collegata al monitor.

Può registrare a 1080p , mentre le videochiamate su Skype, Google Hangouts, FaceTime e altri servizi di videochiamata possono arrivare fino a 720p. inoltre, si possono anche scattare foto grazie all'obiettivo da 8 megapixel.

Configurare la fotocamera è facile. Il software Logitech fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per modificare le impostazioni della fotocamera, oltre a poter caricare rapidamente foto o video su Facebook, Twitter e YouTube.

La qualità delle videochiamate è sempre eccellente. L'autofocus e la funzione di correzione della scarsa illuminazione della fotocamera assicurano che l'immagine risulti cristallina. Il microfono mono ha un audio eccellente. Approfitta ora dello sconto oltre il 60% e acquistala su Amazon ad un prezzo mai visto prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.