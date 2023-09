Logitech G915: la MIGLIORE tastiera wireless da gaming al 33%

Hai deciso di cambiare la tua tastiera per una senza fili che possa fare la differenza quando giochi? Allora tieniti pronto a questa promozione che ti sto per segnalare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G915 a soli 169,99 euro, invece che 252,16 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori, oggi puoi avvalerti di uno sconto del 33% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare più di 82 euro. Con questa tastiera non mancherai un colpo ed è anche esteticamente bellissima. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Logitech G915 a un prezzo da favola, da non perdere

Tra le caratteristiche spettacolari di questa tastiera senza fili una menzione ovviamente va fatta alla sua connessione wireless professionale. La tecnologia Lightspeed garantisce una velocità di report di 1 ms. Per cui quando premi un pulsante il tuo avatar eseguirà subito il movimento che vuoi e questo fa la differenza tra vincere o perdere.

È poi dotata di una retroilluminazione intelligente con tecnologia RGB e potrai scegliere tra 16,8 milioni di colori diversi. Ha un design sottile con un assetto ribassato e quindi sentirai molto meno la fatica. Inoltre tramite il software dedicato, che puoi scaricare gratuitamente, avrai la possibilità di configurare 5 tasti come vuoi per creare delle scorciatoie. Infine, parlando di autonomia, puoi ottenere con una sola ricarica ben 30 ore di gioco.

Questa è un'offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo al mondo. Per cui, prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista la tua Logitech G915 a soli 169,99 euro, invece che 252,16 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

