Logitech G915 LIGHTSPEED TKL: la tastiera per veri gamer tua a molto meno

Un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di gaming che desiderano il massimo delle prestazioni senza rinunciare a uno stile impeccabile: la Logitech G915 LIGHTSPEED TKL è in offerta a 194,88 euro, con uno sconto del 28% rispetto al prezzo di listino. Questa tastiera gaming meccanica wireless rappresenta un equilibrio perfetto tra design compatto e tecnologia avanzata.

Design speciale e prestazioni al top

La Logitech G915 LIGHTSPEED TKL si distingue immediatamente per il suo design Tenkeyless, che elimina il tastierino numerico. Questo non solo offre maggiore spazio per i movimenti del mouse, ma garantisce anche una portabilità eccezionale, rendendola ideale per i gamer che vogliono giocare ovunque. La struttura è realizzata in una resistente lega di alluminio-magnesio, combinando leggerezza e robustezza in soli 1,3 kg di peso e dimensioni di 36,8 x 15 x 2,2 cm.

Con una latenza di appena 1 millisecondo, la tecnologia wireless LIGHTSPEED assicura una risposta ultrarapida, eliminando qualsiasi ritardo durante il gioco. La tastiera è inoltre dotata di switch meccanici a profilo ribassato disponibili in tre varianti: GL Tactile, GL Linear e GL Clicky, ognuno progettato per adattarsi alle diverse preferenze di digitazione e gaming.

Illuminazione RGB personalizzabile

L’illuminazione LIGHTSYNC RGB non è solo esteticamente accattivante, ma anche funzionale: può sincronizzarsi con i contenuti di gioco per un’esperienza più immersiva. Grazie al software Logitech G HUB, ogni dettaglio può essere personalizzato, permettendo di scegliere tra 16,8 milioni di colori per adattare la tastiera al proprio stile.

La G915 LIGHTSPEED TKL è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, Chromebook e dispositivi mobili con sistemi operativi iOS, macOS, Android e Windows. La batteria offre fino a 40 ore di autonomia con una singola carica, garantendo lunghe sessioni di gioco senza interruzioni.

Oltre alle prestazioni, Logitech ha pensato anche alla praticità. La tastiera è dotata di una comoda rotellina per il volume e controlli multimediali dedicati, rendendo più semplice e veloce la gestione delle impostazioni audio durante il gioco o la riproduzione di contenuti multimediali.

Se sei alla ricerca di una tastiera che unisca tecnologia avanzata, design compatto e funzionalità personalizzabili, la Logitech G915 LIGHTSPEED TKL è ciò che fa per te. Approfitta subito di questa offerta su Amazon e scopri il piacere di giocare senza compromessi. Scopri l'offerta ora!

