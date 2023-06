Logitech G733 Lightspeed: cuffie wireless da prendere subito (-41%)

Oggi puoi approfittare di una super offerta per portarti a casa delle cuffie wireless da gaming spettacolare a una cifra molto più bassa. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G733 Lightspeed a soli 99 euro, invece che 169 euro.

Ebbene sì, grazie a questo sconto del 41% oggi potrai risparmiare ben 70 euro sul totale. Un'offerta assolutamente da non lasciarsi scappare. Anche perché siamo di fronte a delle cuffie senza fili davvero eccellenti. Garantiscono un suono preciso e potente, senza distorsioni né latenza. Sono molto comode e hanno una batteria che dura tantissimo.

Logitech G733 Lightspeed quasi al minimo storico su Amazon

Devi essere veloce se vuoi riuscire ad avvalerti di questa promozione perché il prezzo delle Logitech G733 Lightspeed è quasi al più basso di sempre. Queste cuffie sono state pensate per chi sta davanti ai giochi per diverse ore e infatti hanno un archetto con una fascia che poggia delicatamente sulla testa. I cuscinetti sono in memory foam e garantiscono il massimo del comfort.

Hanno una super batteria che gli permette di durare fino a 29 ore con una sola ricarica. Il ricevitore che troverai incluso garantisce un'ottima connessione fino a 20 metri di distanza. Sono dotate di un comodo microfono con tecnologia BLUE VOICE che filtra i rumori esterni per rendere la tua voce al meglio. E puoi disattivarlo con la semplice pressione di un tasto e addirittura staccarlo dalla cuffia.

Questa è davvero un'occasione più unica che rara e per avvalertene dovrei essere rapidissimo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista le tue Logitech G733 Lightspeed a soli 99 euro, invece che 169 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.