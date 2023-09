Logitech G502 X Lightspeed è il mouse wireless gaming da avere (-37%)

Ami passare le tue giornate libere davanti al computer giocando ai tuoi titoli preferiti? Allora devi assolutamente dare un'occhiata a questa offerta speciale. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mouse wireless Logitech G502 X Lightspeed a soli 103,99 euro, invece che 165 euro.

Questo è un mouse wireless da gaming ad altissime prestazioni che ti permetterà di avere una marcia in più durante le tue sessioni di gioco. Farà davvero la differenza. E poi ora te lo porti a casa a una cifra davvero molto vantaggiosa. Grazie allo sconto del 37% puoi risparmiare ben 61 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Logitech G502 X Lightspeed: mouse per veri gamer

Non c'è dubbio che questo è un mouse per veri giocatori professionisti. Ha un'impugnatura ergonomica per cui la mano e il polso rimangono in una posizione più comoda e sentirai la fatica molto meno. È poi dotato di un sensore molto preciso, che scorre in modo fluido su tutte le superfici e non mancherai un colpo.

Possiede un tasto che ti consente di cambiare la velocità DPI, che puoi spostare sulla parte destra o su quella sinistra in base a quale mano usi. I tasti sono personalizzabili tramite il software dedicato che puoi scaricare gratuitamente. E ha una batteria in grado di durare per 120 ore in modalità standard e 37 ore con RGB attivo.

Affrettati perché difficilmente una promozione del genere durerà ancora molto. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo Logitech G502 X Lightspeed a soli 103,99 euro, invece che 165 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

