Logitech G502: il mouse da gaming con sensore HERO adesso al 46%

Ti segnalo questa incredibile promozione che oggi ti permette di avere uno dei migliori mouse da gaming a un prezzo molto conveniente. Si tratta del fantastico Logitech G502 che puoi aggiungere al tuo carrello di Amazon a soli 49,99 euro, invece che 92,99 euro.

Dunque adesso puoi risparmiare ben 43 euro sul totale grazie a questo sconto del 46%. Ma non è finita qui. Infatti questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 16,67 euro al mese per 3 mesi senza interessi, se sei un cliente Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech G502 a un super prezzo da non credere

Con questo mouse vedrai subito la differenza che si trasformerà in partite vinte e poca stanchezza. Ha un design ergonomico così che la mano si appoggi in modo naturale e si affatichi molto meno.

È dotato di ben 11 pulsanti che potrai programmare per creare le scorciatoie che preferisci e avere tutto sotto controllo. Ha il potente sensore ottico HERO che offre un tracciamento ultra preciso, fino a 25.600 DPI. Inoltre la tecnologia LIGHTSYNC ti permette di personalizzare l'illuminazione come vuoi.

Non perdere tempo perché ce n'è poco. Tra breve l'offerta potrebbe scadere. Quindi dirigiti immediatamente su Amazon e acquista il tuo Logitech G502 a soli 49,99 euro, invece che 92,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.