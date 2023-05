Da diversi anni ormai, Logitech è tra i brand di riferimento anche nell'ambito delle periferiche da gaming. Anche a livello professionale, e questo vuol dire tanto. Il suo G502 HERO è uno dei mouse più precisi in assoluto e oggi lo trovi a soli 54,99€ su Amazon. Considera che il prezzi di listino è vicino ai 100€, dunque perché farsi sfuggire l'opportunità di risparmiare il 41%? E i costi di spedizione sono completamente azzerati per tutti gli abbonati Prime.

Su Amazon risparmi il 41% su un mouse da gaming da urlo, il Logitech G502 HERO

Senza troppi giri di parole, e senza il rischio di cadere in errore, si può dire che il Logitech G502 HERO è un mouse da gaming top di gamma. E lo conferma anche il prezzo di listino, ben 93 euro, come anticipato poco sopra. Tra i suoi punti di forza c'è il sensore ottico avanzato HERO (High Efficiency Rated Optical). Questo sensore offre una sensibilità che può arrivare fino a 16.000 DPI, consentendoti di personalizzare la sensibilità del mouse per adattarla alle tue preferenze e alle diverse esigenze di gioco. Il sensore HERO è noto anche per la sua precisione e reattività, fornendo una tracciabilità precisa e affidabile.

Il G502 HERO ha un design ergonomico, ideale anche per lunghe sessioni di gioco. È dotato di ben 11 pulsanti programmabili a cui puoi assegnare funzioni specifiche o macro per semplificare l'esecuzione di azioni complesse durante il gioco.

Altra caratteristica interessante del G502 HERO è il sistema di peso regolabile. Il mouse è dotato di un set di pesi aggiuntivi che possono essere inseriti o rimossi per personalizzare il peso del mouse in base alle preferenze personali. In questo modo puoi trovare il giusto equilibrio e la giusta sensazione per la tua esperienza di gioco perfetta.

Il mouse è dotato anche di un'illuminazione RGB personalizzabile che può essere sincronizzata con altri dispositivi Logitech compatibili. È possibile personalizzare gli effetti di illuminazione e i colori tramite il software Logitech G HUB, che offre anche altre opzioni di personalizzazione come la regolazione dei DPI, la creazione di profili e l'assegnazione dei pulsanti.

