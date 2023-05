Logitech da anni è un punto di riferimento per la community dei videogiocatori. Le su periferiche garantiscono qualità su tutti i fronti, come testimoniano le G435 LIGHTSYNC, cuffie over-ear Bluetooth compatibili con la tecnologia Dolby Atmos. Di solito costano poco meno di 90€, ma oggi - grazie allo sconto Amazon del 33% - le puoi fare tue a soli 58,99€. E poi, acquistandole ottieni anche uno sconto del 33% su Xbox Games Pass per PC. Niente male.

Le G435 di Logitech sono cuffie da gaming di un livello superiore: non farti sfuggire lo sconto immediato del 33%

Un headset da gaming così è... una goduria! Leggere e compatte, le Logitech G435 LIGHTSPEED sono progettate per offrire un'esperienza audio di alta qualità e una maggiore libertà di movimento durante il gioco, essendo wireless. Sono dotate di altoparlanti al neodimio da 40 mm, che offrono un suono pulito e bilanciato, con una risposta in frequenza ampia e dettagliata che consente di cogliere ogni dettaglio dell'audio del gioco.

Le cuffie di Logitech sono caratterizzate dalla costruzione in mesh leggera e traspirante che favorisce la ventilazione e il comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe. Inoltre, la fascia per la testa è dotata di un'imbottitura morbida e resistente che aderisce saldamente alla testa e aiuta a distribuire il peso dell'headset in modo uniforme.

Le G435 dispongo poi di un microfono flessibile e rimovibile (come le Razer Kraken), che consente di comunicare con altri giocatori in modo chiaro e preciso. Il microfono supporta la tecnologia di cancellazione del rumore che riduce efficacemente i rumori di fondo indesiderati, migliorando la qualità dell'audio in entrata.

Sei spesso in viaggio? Nessun problema, perché le Logitech G435 sono progettate per essere facilmente trasportabili grazie al design leggero e compatto. Ripiegale e riponile in una borsa o in uno zaino, così da poter di un'esperienza d'ascolto di qualità ovunque tu sia.

La compatibilità, infine, non ha limiti. Dal PC al Mac, da PlayStation 5/4 a Xbox Series X|S, le puoi usare con una marea di dispositivi.

