Logitech G432: cuffie gaming con audio surround al 43%

Hai deciso di acquistare delle cuffie da usare per i tuoi giochi ma non vuoi assolutamente fare rinunce in termini di qualità? Allora ho trovato l'offerta giusta per te. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello le cuffie Logitech G432 a soli 54 euro, invece che 94,99 euro.

Se fai in fretta oggi puoi risparmiare quasi 41 euro sul totale, grazie a questo sconto del 43%. Davvero l'affare del giorno. Ovviamente a questa cifra le vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite, quindi sii rapido. Potrai goderti un audio surround, usare il microfono incorporato e collegarle a PC e consolle.

Logitech G432: a questo prezzo sono un best buy

Sul fatto che queste sono tra le migliori cuffie da gaming che puoi acquistare non ci sono dubbi ed ecco perché a questa cifra sono da prendere al volo. Hanno driver dinamici da 50 mm in grado di regalarti un suono nitido e potente. E grazie a DTS Headphone:X 2.0 potrai godere di un audio surround 7.1 per un coinvolgimento incredibilmente reale.

Sono anche molto comode, con dei morbidi cuscinetti che avvolgono le orecchie e non danno fastidio. L'archetto è regolabile come vuoi e ha un'imbottitura sulla parte alta. Sono dotate di un microfono incorporato dotato di tecnologia flip-to-mute con un braccetto da 6 mm che puoi silenziare all'occorrenza. Il cavo Jack da 3,5 mm ti consente di collegarlo praticamente a tutti i dispositivi, dai PC fino alle consolle di gioco come PlayStation, Xbox e Switch.

Assolutamente un'offerta da non lasciarsi scappare. Come ti dicevo il prezzo è molto allettante e quindi ci si butteranno in tanti. Perciò prima che la promozione scada vai su Amazon e acquista le tue cuffie Logitech G432 a soli 54 euro, invece che 94,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.