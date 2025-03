Logitech G413: tastiera compatta e retroilluminata compatibile con Windows e macOS ad un SUPER PREZZO su Amazon

La Logitech G413 TKL SE è una tastiera compatta tenkeyless da gaming che porta le tue abilità al livello successivo, offrendo durata e prestazioni elevate per affrontare ogni competizione. Realizzata con copritasti in PBT, il materiale più resistente per i tasti, la tastiera è resistente al calore e all'usura, garantendo una lunga durata anche nelle sessioni di gioco più intense.

Gli switch meccanici tattili permettono un'esperienza di gioco cablata senza compromessi, assicurando prestazioni elevate e un'azione precisa ad ogni pressione del tasto. Il colore, il materiale e le finiture sono di alta qualità, con un elegante telaio in alluminio spazzolato nero che conferisce un look sofisticato al tuo setup.

Inoltre, l'illuminazione bianca a LED aggiunge un tocco di stile e funzionalità, rendendo ogni tasto ben visibile anche nelle condizioni di scarsa illuminazione. La tastiera è dotata di rollover a 6 tasti e funzione anti-ghosting, che garantiscono prestazioni più affidabili rispetto alle tastiere meccaniche tradizionali, evitando errori anche durante le pressioni simultanee di più tasti.

I 12 tasti funzione (FN) consentono un controllo multimediale avanzato per gestire il volume, riprodurre o mettere in pausa la musica, saltare tracce, attivare l'illuminazione e persino bloccare il tasto Windows. Con il suo design resistente e minimalista, il telaio in lega di alluminio-magnesio spazzolato offre una struttura solida e robusta, rendendo la tastiera perfetta per ogni gamer.