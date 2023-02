Logitech G332: le cuffie da gaming cablate a SOLO 34,99 Euro su Amazon

Da quando ha messo piede nell'industria, Logitech è praticamente un must e sinonimo di qualità, innovazione e tecnologia all'avanguardia nel campo dei PC. Questo grazie a degli hardware duraturi e performanti anche anni dopo l'acquisto. Per ogni vostra esigenza è difficile che non esista un prodotto Logitech che faccia al caso vostro. In questo caso, se siete in cerca di una nuova cuffia da Gaming e non vi fa paura che sia cablata (ma anzi preferite sfruttarne la qualità), con le Logitech G332 c'è un'occasione che fa per voi.

Perché occasione? Perché da oggi in offerta su Amazon le cuffie da gaming cablate Logitech G332 sono disponibili a soli 34,99€, ovvero con il 44% di sconto sul prezzo di listino.

Logitech G332: la qualità al risparmio

Queste cuffie hanno un driver da 50mm con un suono avvolgente e un0esperienza di gioco coinvolgente. Dispongono anche di un microfono flip to mute da 6mm, che quindi potrà essere silenziato solamente spostandolo verso l'alto. Chiaramente uno dei punti di forza è la compatibilità con più piattaforme, e quindi PC e Mac, ma anche le console di gioco PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, collegabili tramite il cavo jack da 3,5mm.

Il design delle cuffie da gaming Logitech G332 è confortevole e sottile, con padiglioni in similpelle leggera che possono ruotare di 90°, per giocare ore ed ore in comodità, e con la possibilità di toglierle e lasciarle appese al collo all'occorrenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.