Logitech G305 Lightspeed: il mouse da gaming a PREZZO WOW (27€)

Se vuoi un mouse da gaming che offra alte prestazioni spendendo poco oggi puoi avvalerti di una delle tantissime occasioni nella Festa delle Offerte Prime. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G305 Lightspeed a soli 27,99 euro, invece che 44 euro.

Oggi dunque puoi avvalerti di uno sconto pazzesco che ti permette di risparmiare bene 16 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso di sempre quindi va da sé che dovrai essere velocissimo per accaparrarlo. Con questo mouse riuscirai a sentire la differenza durante le tue sessioni di gioco e farai molta meno fatica.

Logitech G305 Lightspeed: mouse wireless meraviglioso

Innanzitutto questo mouse ha una forma ergonomica studiata per fare in modo che la mano, il polso e il braccio rimangano in una posizione il più naturale possibile. In questo modo sentirai molto meno la fatica. Pesa solo 99 grammi ed è quindi ultra leggero.

Grazie all'IPS 400 e alla sensibilità fino a 12.000 DPI riuscirai a muovere il cursore in modo rapidissimo. Scorre su tutte le superfici senza problemi e ha una velocità di aggiornamento di appena 1 ms. È dotato di ben 6 pulsanti che potrai anche personalizzare e programmare grazie all'app dedicata. Inoltre con una sola batteria AA potrai goderti fino a 250 ore di gioco.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi sbrigarti perché l'offerta difficilmente potrà durare a lungo. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Logitech G305 Lightspeed a soli 27,99 euro, invece che 44 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

