Logitech G213 Prodigy: tastiera da gaming SPETTACOLARE tua con 49€

Hai deciso di acquistare una tastiera di qualità che sia adatta anche per le tue sessioni di gioco e che non costi troppo? Allora sono certo che sarai felice di questa promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G213 Prodigy a soli 49 euro, invece che 87,99 euro.

Sì, proprio come vedi, oggi puoi beneficiare di uno sconto del 44% e risparmiare quindi quasi 39 euro sul totale. Questa tastiera ha una digitazione fluida e veloce adatta sia per scrivere che per giocare ai tuoi titoli preferiti. È dotata di tasti personalizzabili, controlli dedicati multimediali e retroilluminazione colorata.

Logitech G213 Prodigy: adesso è un vero affare

Non ci sono giri di parole da fare, a questa cifra è da prendere subito. Questa è una tastiera ad alte prestazioni con tasti precisi ottimizzati per veri giocatori. Ha un profilo ribassato e tasti silenziosi che forniscono un feedback tattile e reattivo. Potrai avvalerti dei tasti multimediali per mettere in pausa un video, disattivare l'audio o regolare il volume.

Gode di una retroilluminazione colorata molto bella con uno spettro di oltre 16, 8 milioni di colori che potrai personalizzare con il software dedicato. Possiede un supporto per polsi integrato che ti permette di usarla per diverso tempo accusando molto meno la fatica. E poi è resistente all'acqua.

Devi sbrigarti perché un'offerta del genere è destinata a durare poco. Quindi prima che sia tardi e tutto svanisca vai su Amazon e acquista la tua Logitech G213 Prodigy a soli 49 euro, invece che 87,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

