Scegliere la tastiera da gaming giusta per le tue esigenze (e, soprattutto, le tue tasche) non è impresa semplice. Bisogna considerare diversi fattori prima di investire, brand compreso. Ecco, proprio il brand, in questo caso, non è un problema, perché parliamo di Logitech.

La G213 Prodigy di Logitech è una tastiera da gaming molto apprezzata. Non costa molto (di listino 88€), ed è qualitativamente una certezza. La buona notizia di oggi è che - grazie agli sconti della Gaming Week di Amazon - puoi acquistare la periferica con LIGHTSYNC RGB a soli 54,99€. Approfitta subito dello sconto del 38%, la spedizione è gratuita.

Logitech G213 Prodigy: la tastiera da gaming oggi è scontata del 38% su Amazon

La Logitech G213 Prodigy si potrebbe definire come un'opzione più economica rispetto alle tastiere meccaniche di fascia alta, ma con prestazioni assolutamente solide.

La tastiera presenta un layout italiano QWERTY con un design a membrana, per una sensazione di pressione morbida e silenziosa (per quanto possibile). Non ha i tasti meccanici che molti giocatori preferiscono per la loro sensazione tattile distintiva, ma offre comunque una buona esperienza di digitazione e di gioco. Parliamo comunque di una periferica di fascia media, non dimentichiamolo.

Come è giusto che sia, la G213 è di retroilluminazione RGB a cinque zone, che consente di personalizzare l'illuminazione dei tasti con una vasta gamma di colori e effetti (oltre 16 milioni di colori). Puoi scegliere tra vari modelli di illuminazione predefiniti o creare il tuo stile personalizzato utilizzando il software Logitech G HUB.

La G213 Prodigy è anche dotata di un pannello di controllo multimediale integrato per regolare facilmente il volume, la riproduzione dei media e altre funzioni senza dover interrompere il gioco (lo trovi in alto a destra). È possibile bloccare il tasto Windows durante le sessioni di gioco per evitare di interrompere accidentalmente il gioco premendo il tasto errato (l'incubo di ogni player).

Inoltre, la tastiera è resistente agli schizzi, il che significa che è in grado di resistere a piccole quantità di liquidi versati accidentalmente, riducendo così il rischio di danni causati da incidenti comuni. Il supporto per i polsi, infine, è integrato e non è removibile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.