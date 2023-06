Logitech G PRO X SUPERLIGHT al 40% su Amazon

Se vuoi un mouse wireless dalle prestazioni eccezionali senza fare nessuna rinuncia allora non perderti questa occasione che ti sto per segnalare. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech G PRO X SUPERLIGHT a soli 99 euro, invece che 164,99 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare 65 euro sul totale. Il prezzo si avvicina moltissimo al minimo storico per cui va da sé che dovrai essere rapido per riuscire ad avvalerti di questa promozione. Anche perché siamo di fronte a un mouse ultraleggero, con pulsanti programmabili e compatibile con tutti i dispositivi.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT: il mouse delle meraviglie in sconto

Logitech G PRO X SUPERLIGHT è uno dei migliori mouse wireless che ci sono in circolazione e oggi lo puoi avere molto meno. Grazie al suo design ultraleggero, di appena 63 grammi, è perfetto sia per lavorare che per giocare. È sagomato in modo che la mano appoggi in modo naturale per sentire molto meno la fatica.

È dotato di 5 pulsanti che potrai programmare come vuoi ed è compatibile per PC, Mac e laptop. In confezione troverai un ricevitore USB ad alte prestazioni che garantisce una connessione affidabile e senza latenza. Il sensore da gaming HERO 25K è preciso e riesce a superare i 400 fps.

Questa è davvero un'occasione d'oro. Come ti dicevo però se non fai veloce rischi di perderti l'offerta perché è troppo allettante per durare ancora molto. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Logitech G PRO X SUPERLIGHT a soli 99 euro, invece che 164,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

