Logitech G G502 X: disponibile su Amazon un'offerta OTTIMA sul mouse gaming

Logitech è da sempre sinonimo di qualità, innovazione e tecnologia all'avanguardia nel campo delle periferiche per PC da gaming, con hardware che difficilmente deludono le aspettative o i clienti: un marchio, una garanzia. Se siete in cerca di un nuovo mouse, magari per sostituire il vostro utilizzato per troppo tempo, e soprattutto se non ritenete il cablaggio un problema, potreste avere l'occasione decisiva proprio tra le mani, con il Logitech G G502 X.

Oggi infatti è comparsa un'offerta su Amazon con cui è possibile acquistare il Logitech G G502 X a soli 67,17€, con un risparmio del 29% sul prezzo di listino.

Logitech G G502 X: rapidità cablata

Se non vedete l'ora di avere un mouse che vi faccia fare un dignitoso salto di qualità senza sborsare un patrimonio, il mouse da gaming Logitech G G502 X è la soluzione al vostro problema. Il design di questo mouse da gaming raccoglie l'eredità del famoso G502, ed è dotato di Switch Lightforce: tecnologia ibrida ottico-meccanica per una velocità e affidabilità eccezionali.

Il mouse da gaming Logitech G G502 X ha anche il sensore per Gaming HERO 25K, estremamente preciso fino al sub-micron per un livello di precisione alto e con zero smoothing. Il tasto dei DPI è stato riprogettato, reversibile e rimovibile, mentre la rotella per lo scroll è a doppia modalità ridisegnata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.