Logitech: FUORITUTTO su Amazon, 10 prodotti imperdibili che devi assolutamente vedere!

Logitech M330 SILENT PLUS Mouse Wireless - Blu

Un mouse wireless con tracciamento ottico a 1000 DPI e una durata della batteria di 2 anni. Silenzioso e compatibile con una varietà di dispositivi.

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo - Bianco

Una tastiera Bluetooth compatibile con Windows, Apple iOS e altri dispositivi. Design compatto e layout italiano QWERTY.

Logitech Signature M650 Mouse wireless - Bianco

Un mouse wireless con durata della batteria di 2 anni, clic silenziosi e tasti personalizzabili. Ideale per mani piccole e medie.

Logitech Ricevitore Audio Bluetooth Wireless

Un ricevitore audio Bluetooth per PC, Mac, smartphone e tablet. Uscite audio 3.5 mm e RCA alle casse altoparlanti.

Logitech MK540 Advanced Combo Tastiera e Mouse Wireless - Nero

Un combo tastiera e mouse wireless con ricevitore USB Unifying 2,4 GHz. Tasti di scelta rapida multimediali e durata della batteria di 3 anni.

Logitech MK710 Kit Mouse e Tastiera Wireless - Nero

Un kit mouse e tastiera wireless con tasti multimediali e durata della batteria di 3 anni. Layout italiano QWERTY.

Logitech C922 Pro Stream Webcam - Nero

Una webcam per streaming veloce in HD 1080p/30fps o 720p/60fps. Correzione luce, autofocus e audio stereo. Ideale per YouTube, Twitch e altro.

Logitech G915 LIGHTSPEED TKL Tastiera Gaming Wireless Meccanica

Una tastiera gaming wireless meccanica con connettività LIGHTSPEED. Design elegante e prestazioni di gioco eccezionali.

Logitech G Saitek Farm Sim Controller

Un pack per Farming Simulator che include volante, console di controllo, pedali del gas e del freno. Perfetto per un'esperienza di gioco simulata.

Logitech Z407 Altoparlanti Bluetooth per computer con subwoofer e controllo wireless

Questi altoparlanti con subwoofer offrono un audio di alta qualità per la tua musica, film e giochi preferiti, il tutto con la comodità del controllo wireless.

