Logitech Ergo M575: mouse trackball wireless ergonomico (solo 36€)

La tua scrivania è un po' stretta e fai fatica a muovere bene il mouse? Allora sono certo che questa offerta fa proprio al caso tuo. Se vai ora su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Logitech Ergo M575 a soli 36,96 euro, invece che 58,99 euro.

Forse lo sconto che visualizzi, se sei da mobile, è solo del 5% ma in realtà dal prezzo originale il ribasso è del 37%. Il che vuol dire che oggi risparmi circa 22 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 12,32 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Logitech Ergo M575: mouse trackball wireless eccezionale

Con questo mouse trackball wireless non sentirai più la minima fatica. In pratica non dovrai nemmeno muovere la mano per spostare il cursore. La sagoma del mouse è disegnata per garantire il massimo del comfort. La mano rimane in una posizione naturale e comoda e il braccio e il polso non fanno sforzi inutili.

Poi, come ogni dispositivo Logitech, scaricando il software dedicato in modo completamente gratuito, potrai fare delle modifiche come regolare la velocità del cursore. La connessione avviene sia in modalità Bluetooth che con il ricevitore che trovi in confezione. Ed è perfettamente stabile fino a una distanza di ben 10 metri. Inoltre la batteria AA dura 24 mesi.

Un ottimo dispositivo insomma che puoi avere senza spendere troppo. Migliora il tuo modo di lavorare al computer e fai meno fatica. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Logitech Ergo M575 a soli 36,96 euro, invece che 58,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.