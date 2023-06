Logitech Crayon: MEGLIO della Apple Pencil e costa MENO

Leggendo il titolo forse hai pensato in modo scettico che sia impossibile trovare qualcosa migliore della Apple Pencil e che costa addirittura meno. Eppure ti garantisco che è così. Se non ci credi vai su Amazon e metti nel tuo carrello Logitech Crayon a soli 64,99 euro, invece che 79,99 euro.

Considera che normalmente, se la trovi in promozione, la Apple Pencil di prima generazione costa intorno ai 120 euro. E non parliamo di quella di seconda generazione. Invece se acquisti questa di Logitech avrai praticamente lo stesso identico risultato, a molto meno.

Logitech Crayon: la vera penna digitale per iPad

Non ci sono dubbi, Logitech Crayon è la vera e unica alternativa, se non vuoi spendere un mucchio di soldi, per avere un risultato eccellente. Infatti, a dimostrazione di questo, è l'unica penna digitale venduta direttamente negli store di Apple. Questa versione che ti segnalo in offerta è compatibile per iPad Pro da 12 pollici, dalla 3a alla 6a generazione. Per iPad Pro da 11 pollici dalla 1a alla 4a generazione e per iPad Mini di 5a generazione. Comunque per essere sicuro che sia compatibile con il tuo dispositivo clicca qui per vedere i dettagli.

Questa penna digitale è precisa e sensibile alla pressione. Non ha latenza e non c'è nemmeno bisogno di associarla al tuo iPad. Basta accenderla e funziona immediatamente. Offre fino a 6,5 ore di autonomia e si ricarica tramite il cavo USB-C.

Oggi puoi fare l'acquisto del giorno. Devi essere veloce però per avvalerti della promozione. Quindi vai subito su Amazon e acquista ila tua Logitech Crayon a soli 64,99 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l'ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

