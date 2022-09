Logitech combo Touch per iPad Pro 12.9”: solo per OGGI sconto da sogno su Amazon

L'eccezionale Combo Touch di Logitech per iPad Pro 12,9'' è finalmente disponibile a un prezzo super vantaggioso su Amazon. Il pacchetto include una custodia e una tastiera per un’esperienza di digitazione comoda e precisa con tasti ben distanziati e una fila intera di scelte rapide iPadOS. La tastiera infatti è comoda, come su un laptop, e quando non ti serve più per digitare, puoi rimuoverla in tutta semplicità. Approfitta dello sconto del 19% su Amazon per farla tua a soli 186 euro, con le spedizioni gratuite di Prime. Ma non perdere tempo, sta andando a ruba.

Logitech Combo Touch custodia+tastiera per iPad Pro 12.9”

La tastiera Logitech Combo Touch per iPad Pro 12.9” è un prodotto di altissimo livello, facilissima da installare e connettere con i tasti al guscio che protegge l’iPad. Nessuna connessione da fare, nessun riconoscimento, nessun pin: si associa istantaneamente con il tuo device tramite Smart Connector. E le batterie non sono incluse, perché non ne avrai mai bisogno: l'alimentazione di Combo Touch viene fornita direttamente dal tuo iPad.

Dopo di che, sei a posto. In pochi minuti puoi metterti al lavoro in modo preciso, con il nuovo trackpad ad alta sensibilità su tutta la superficie, che ti offre più spazio per eseguire i gesti multi-touch. Ma Combo Touch lo puoi usare come vuoi, per guardare video, film e altro senza ostacoli tra te e il bellissimo schermo del tuo iPad, per leggere oppure estendendone completamente il cavalletto per ottenere l'angolazione perfetta, come base per prendere appunti.

Il cavalletto flessibile, in tal senso offre un’inclinazione fino a 50°, così potrai sempre trovare l'angolazione giusta per la tua attività. Goditi una versatilità tutta nuova, grazie alla tastiera che puoi rimuovere in tutta semplicità quando hai finito di digitare. Poche chiacchiere, dunque, approfitta dello sconto del 19% su Amazon per farla tua a soli 186 euro, con le spedizioni gratuite di Prime. Ma lo ribadiamo, non perdere tempo, sta andando a ruba.

