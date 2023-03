Logitech C270: la webcam è su Amazon a un PREZZO STRACCIATO

Con la crescita della tecnologia è diventato sempre più facile comunicare con chi è lontano, con apparecchi che ci permettono non solo di parlare, ma anche di vedersi. Le webcam sono diventate un oggetto di utilizzo comune, al quale ci siamo abituati - purtroppo o per fortuna - durante gli ultimi tre anni durante la pandemia, e quindi utilizzato per qualsiasi cosa, dal lavoro, al gaming, alle chiamate con amici e parenti. Logitech è una delle aziende leader della tecnologia in campo hardware, e tra gli articoli migliori della casa a basso budget troviamo proprio le webcam, come la Logitech C270.

Infatti da oggi su Amazon potrete trovare in offerta la webcam Logitech C270 a soli 23,99€ con un grande sconto di ben 20,00€ che equivale al 45% del totale.

Webcam Logitech C270: vedersi meglio, da oggi

Si tratta di una videocamera HD da 720p, e potrete sfruttarla non solo per le videochiamate private, ma anche per riunioni di lavoro o sessioni di gioco, dove potrete usarla in widescreen. Questo prodotto è infatti compatibile con tutti i sistemi di chiamata in app o browser, come Skype, Discord, Meet, Zoom, e così via.

La webcam Logitech C720 dispone anche di un microfono integrato, con tanto di riduzione del rumore, ma anche regolazione illuminazione HD, e una clip universale per fissare la webcam in modo sicuro al vostro schermo.

