L'offerta shock di Very Mobile: 200 Giga in 5G a meno di 7€: attivala subito

C’è tempo fino al 30 giugno 2025 per attivare l’ultima incredibile offerta di Very Mobile: 200 Giga di traffico dati, minuti e SMS illimitati e 5G incluso per sempre a soli 6,99€ al mese. Un’offerta incredibile che sbaraglia la concorrenza e che rappresenta un’opportunità di risparmio straordinaria da cogliere al volo. Passa subito, prima che scada, a Very Mobile.

Una delle migliori offerte di sempre

Questa di Very Mobile è una delle migliori offerte di sempre del panorama mobile italiano. Solitamente per risparmiare la scelta è tra sacrificare la quantità di Giga o rinunciare al 5G o dover pagare costi di attivazione elevati. Con Very Mobile, oltre alla qualità del servizio, hai 200 Giga di traffico dati in 5G insieme a minuti e SMS illimitati. Passando ora a Very Mobile da Iliad, Poste Mobile e altri operatori, non paghi la SIM e la spedizione e l’attivazione costa solamente 0,99€ (invece di 9,99€). Inoltre hai anche la possibilità di richiedere l’attivazione dell’eSIM virtuale.

Con un’offerta così – che include anche 8,9 Giga di traffico per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea – puoi finalmente trovare la soluzione perfetta per il tuo piano mobile. Puoi chiamare e mandare SMS senza limitazioni, guardare contenuti video e audio in streaming sul tuo smartphone e fare videochiamate senza più alcuna preoccupazione sul traffico residuo. In termini di sicurezza e tranquillità tutti i servizi a pagamento, come abbonamenti e chiamate a sovraprezzo, sono automaticamente bloccati, così da evitare qualsiasi tipo di problema. Un dettaglio molto importante soprattutto per le utenze mobile dei genitori anziani.

Inoltre con Very Mobile non ci sono vincoli o costi nascosti: tutto è incluso nei 6,99€ al mese di un’offerta che per molti aspetti ha dell’incredibile. Approfitta ora di questa occasione e attiva, sia per te che per gli altri componenti della tua famiglia, l’offerta esclusiva di Very Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.