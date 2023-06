L'offerta Keliweb sta per scadere: ultimi giorni per il 50% di sconto

Se hai bisogno di un hosting condiviso di alta qualità a prezzi accessibili, hai tempo ancora pochi giorni per accedere all'offerta Keliweb: 50% di sconto sui piani KeliPro e WordPress Play, due servizi diversi ma entrambi rivolti ai professionisti. KeliPro è disponibile a soli 21,45 euro all'anno, anziché 42,90. Un prezzo davvero stracciato, considerando i tanti vantaggi e funzionalità offerti dal servizio, tra cui un dominio gratuito incluso, certificato SSL e HTTP/2, caselle di posta, backup e tanto altro.

Quali risorse include KeliPro?

KeliPro si adatta a una molteplicità di professionisti diversi: aziende, piccole e medie imprese, startup, web agency, e-commerce, fornendo loro tutto ciò di cui hanno bisogno per ottenere il massimo dal mondo online. Come? Attraverso la vasta gamma di risorse affidabili e di alta qualità, racchiuse all'interno di un prezzo competitivo. In questo modo potrai concentrarti solo su ciò che conta davvero, lasciando fare a Keliweb tutto il resto.

Ecco un piccolo assaggio di quanto otterrai con KeliPro:

Dominio .it gratis

10 GB SSD Spazio Web

50 Caselle Email

5 Database MySQL

Certificato SSL e HTTP/2

Pannello cPanel

Backup Plus

SiteBuilder

Supporto Tecnico h24

KeliPro è il servizio web hosting perfetto per creare il tuo sito web di successo, che ti permetterà di risparmiare una considerevole quantità di denaro da re-investire in altri aspetti della tua attività. Ottieni il 50% di sconto sull'abbonamento: la promozione è valida per il primo anno e per nuove attivazioni. Hai tempo ancora fino al 4 giugno per approfittarne.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.