L'offerta imperdibile di Sky: WiFi+TV+Sport a soli 35,80€

Sky rilancia una delle sue promozioni più convenienti: Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport a soli 35,80€ al mese per 18 mesi, contro un prezzo standard di 81,80€ al mese.

In pratica, nell'arco di un anno e mezzo il risparmio per i nuovi clienti arriva a 828€, senza contare gli sconti sui costi di attivazione. Per procedere e approfittare della promo basta andare sul sito di Sky, ma vediamo i dettagli dell'offerta.

Cosa include il pacchetto di Sky

Ecco cosa è possibile ottenere con questa promo eccezionale:

Sky Wifi : 20,90 € al mese invece di 29,90 € per 18 mesi, con attivazione gratuita (risparmio di 49 €).

: 20,90 € al mese invece di 29,90 € per 18 mesi, con attivazione gratuita (risparmio di 49 €). Sky TV + Sky Sport: 14,90 € al mese al posto di 51,90 € per 18 mesi, con attivazione a 19 € invece che 99,99 €.

Complessivamente, l'adesione al pacchetto consente di tagliare oltre 900€ di spesa rispetto ai listini ufficiali. La promozione include anche Sky Stream, il decoder che permette di accedere a tutti i contenuti Sky e alle principali app in streaming semplicemente tramite connessione Internet. Non è necessaria la parabola, e il servizio può essere utilizzato anche fuori casa, ad esempio in vacanza o nella seconda abitazione.

Al termine del periodo promozionale, si applicheranno in automatico le condizioni previste dal profilo Sky Open in vigore in quel momento. Chi preferisce, potrà rinnovare con il piano Sky Smart o scegliere di recedere senza penali, con un preavviso di 30 giorni.

L'offerta è valida fino al 28 settembre 2025 per i nuovi clienti che attivano contestualmente Sky Wifi e Sky Stream.

