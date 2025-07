L’offerta che aspettavi di ho. Mobile: 100 Giga a 5,99€ al mese e molto di più

Se stavi cercando un’occasione davvero conveniente per cambiare operatore o attivare una nuova linea, ecco l’offerta che fa per te. Con soli 5,99 euro al mese, ho. Mobile ti offre 100 Giga di traffico dati su rete 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. L'attivazione parte da 2,99€ per alcuni operatori. È la proposta perfetta per chi vuole navigare senza pensieri, mantenendo i costi mensili davvero bassi.

Scopri l'offerta di Ho. Mobile

Offerte per la casa e sconti dedicati

Non solo mobile: ho. Mobile pensa anche alla casa con un piano da 300 Giga su rete 4G fino a 60 Mbps. Il prezzo è di 13,99€ al mese per i già clienti ho., e 15,99€ per i nuovi clienti. Include uno sconto di 2€ al mese per chi ha già una SIM ho. attiva e la possibilità di avere un router 4G con un contributo di attivazione di soli 3,99€.

Tutto sotto controllo con l’app ho.

La gestione della tua linea non è mai stata così facile. Con l’app ufficiale puoi controllare i Giga, i minuti e gli SMS residui, scoprire nuove offerte, ricevere assistenza personalizzata e ricaricare in modo sicuro il tuo numero o quello dei tuoi amici, scegliendo il metodo di pagamento più comodo per te.

Perché scegliere ho. Mobile

La rete è veloce e affidabile, da oggi anche in 5G, per un’esperienza di navigazione eccellente. L’app è pensata per essere semplice e intuitiva: non a caso è molto apprezzata dagli utenti. Inoltre, grazie alla formula “Soddisfatti ho. Rimborsati”, hai 30 giorni per provare il servizio e, se non sei convinto, chiedere il rimborso.

Innovazione con l’eSIM

Con ho. Mobile puoi scegliere anche l’eSIM: nessuna SIM fisica, più numeri sullo stesso dispositivo e un’attivazione ancora più rapida e semplice. Per conoscere l'offerta completa di ho. Mobile clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.