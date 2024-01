Lo zaino porta PC più venduto di Amazon è in offerta a 29,74€

Lo zaino porta PC del marchio Matein fa parte delle offerte del giorno su Amazon, dove è acquistabile a 29,74€ invece che a 39,99€ grazie allo sconto del 26% che permette di risparmiare circa 10€ rispetto al prezzo consigliato. Ecco il link all’offerta.

Sul sito amazon.it lo zaino Matein è un vero e proprio best seller, essendo l'articolo più venduto della sua categoria. Tra le caratteristiche di punta troviamo le multi tasche funzionali, il caricatore USB incorporato e gli spallacci regolabili con tasca antifurto posteriore.

Zaino porta PC Matein in sconto del 26% su Amazon

Ideale per chi viaggia spesso e le persone che lavorano in mobilità fuori casa, lo zaino porta PC del marchio Matein è dotato di 1 scomparto imbottito per PC, 2 scomparti principali per libri, riviste, scarpe, accessori tecnologici e vestiti, 1 scomparto anteriore per inserire penne, smartphone, power banc, ecc., 1 tasca laterale anteriore nascosta con cerniera, 2 tasche elastiche in rete su ogni lato per ombrelli e borracce compatte, più 1 tasca antifurto posteriore dove inserire portafoglio, cellulare, passaporto e piccoli oggetti preziosi.

Matein è un'azienda fondata nel 2014 e da allora ha venduto milioni di suoi articoli in tutto il mondo. Specializzata nella realizzazione di zaini per PC e borse di vario genere, la società si pone come obiettivo quello di offrire agli utenti prodotti di prima qualità e un supporto clienti in ogni momento della giornata.

Lo zaino per PC portatile Matein è in offerta a soli 29,74€ su amazon.it. Il prodotto è spedito da Amazon e gli utenti che hanno l’abbonamento hanno garantite le spese di spedizione gratuite.

