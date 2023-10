Lo Xiaomi Redmi Note 11S è IN SCONTO per la Festa delle Offerte Prime

Xiaomi è conosciuta per il suo modello di business orientato al valore, che offre specifiche competitive a prezzi più bassi rispetto alla concorrenza. La società ha acquisito una vasta base di fan in tutto il mondo grazie alla sua combinazione di qualità, design e accessibilità. Oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime, segnaliamo uno sconto del 26% e un prezzo d'acquisto finale pari a 222,88€ sullo Xiaomi Redmi Note 11S.

Festa delle Offerte Prime: anche Xiaomi Redmi Note 11S va in sconto!

Il Redmi Note 11S è un telefono che stupisce con la sua configurazione a quattro fotocamere posteriori, offrendo un'esperienza fotografica eccezionale. La fotocamera principale da 108MP cattura immagini e video straordinari con colori vivaci e dettagli ad alta risoluzione, mentre la fotocamera ultra grandangolare da 8MP offre un ampio angolo di visione per prospettive spettacolari. La fotocamera macro da 2MP cattura dettagli fini da vicino, mentre il sensore di profondità da 2MP assicura ritratti naturali. Questo dispositivo vanta anche un ampio display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici garantendo colori vivaci e dettagli nitidi anche sotto la luce del sole grazie ai 1000nit di luminosità.

I due altoparlanti lineari offrono un suono stereo immersivo. Con un display con frequenza di aggiornamento a 90Hz e una frequenza di campionamento del tocco fino a 180Hz, il Redmi Note 11S offre un'esperienza fluida e reattiva. La batteria da 5.000 mAh garantisce un'ottima autonomia, mentre la ricarica rapida da 33W riporta il telefono al 100% in soli 58 minuti. Il design elegante e sottile, con una capiente batteria nascosta assicura una presa comoda e una sensazione di qualità. Il Redmi Note 11S è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni fotografiche eccezionali e un'esperienza multimediale completa.

Amazon, per la Festa delle Offerte Prime mette in sconto del 26% lo Xiaomi Redmi Note 11S proponendolo ad un prezzo finale di 222,88€.

