Lo Xiaomi Redmi 9AT con Dual SIM e display da 6,5'' a 78€ è da prendere subito

Se siete alla ricerca di uno smartphone senza fronzoli ma con uno schermo grande e buone funzioni fotografiche, allora date un'occhiata allo Xiaomi Redmi 9AT Dual SIM, in offerta su eBay a soli 78€. Si tratta di un device economico che presenta uno schermo IPS LCD da 6,53 pollici con una risoluzione di 720 x 1600 pixel e una densità di pixel di circa 269 ppi. La fotocamera principale è di 13 MP con apertura f/2.2, in grado di scattare foto e video di buona qualità, mentre quella frontale ha una risoluzione di 5 MP ed è ideale per videochiamate e selfie.

Xiaomi Redmi 9AT Dual SIM, entry level affidabile

Il Redmi 9AT è alimentato da un processore MediaTek Helio G25 octa-core con una frequenza massima di 2.0 GHz, affiancato da 2GB di RAM e 32GB di memoria interna espandibile tramite scheda microSD. La batteria da 5000 mAh garantisce un'ottima autonomia, anche con un uso intenso dello smartphone.

Il dispositivo, come accennato prima, è un dual SIM, quindi permette l'utilizzo di due schede SIM contemporaneamente, ed è dotato di diverse connessioni tra cui Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS e microUSB 2.0.

Il Redmi 9AT, dunque, è un telefono ideale per chi cerca un dispositivo economico e affidabile, in grado di soddisfare le esigenze quotidiane come la navigazione sul web, l'utilizzo di social media e la riproduzione di contenuti multimediali. Solo per oggi lo trovi in offerta su eBay a soli 78€. Le spedizioni sono gratuite.

