Lo stile unico di Marshall nella cassa bluetooth IN PROMO per il Black Friday

Marshall è un marchio iconico nel settore dell'audio, esso è sinonimo di potenza, prestazioni e un'estetica distintiva. Oggi, per il Black Friday 2023, la cassa Marshall è in sconto del 35% per un costo finale di 174,49€.

La cassa Marshall Stockwell II rappresenta il più recente e compatto prodotto nella prestigiosa gamma di diffusori di Marshall. Con la sua forma compatta, questo modello è progettato per offrire un'esperienza sonora straordinaria, mantenendo intatta l'estetica iconica del marchio.

Equipaggiato con la tecnologia Bluetooth 5.0, il Stockwell II offre un suono wireless eccezionale in un raggio impressionante di quasi 10 metri, garantendo una connessione stabile e senza interruzioni. Questo diffusore unisce in modo armonioso la tecnologia contemporanea con il caratteristico design Marshall, offrendo un suono potente e nitido che si adatta a una varietà di contesti musicali.

Per ottimizzare ulteriormente l'esperienza di ascolto, il Stockwell II offre la flessibilità di regolare la tua musica secondo le tue preferenze. Puoi farlo comodamente attraverso l'app Marshall Bluetooth dedicata o utilizzando i controlli analogici situati sul pannello superiore del diffusore. Questi controlli consentono un accesso rapido e intuitivo alle impostazioni, garantendo una personalizzazione senza sforzo del tuo ascolto.

Se preferisci un'esperienza di ascolto più classica, il Stockwell II è dotato di un ingresso da 3,5 mm, che ti consente di collegare dispositivi in modo analogico. Questa versatilità riflette l'impegno di Marshall nel soddisfare le esigenze di un pubblico diversificato, offrendo un diffusore che si adatta sia agli amanti della moderna tecnologia audio che a coloro che apprezzano un approccio più tradizionale all'ascolto della musica.

La cassa Marshall, per questo Black Friday, è in sconto del 35% e viene venduta al costo finale di 174,49€.

