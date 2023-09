Lo sport a casa con il Tapis Roulant IN OFFERTA

Avere un Tapis Roulant in casa è un'enorme comodità per una lunga serie di ragioni, su tutte la possibilità di allenarsi comodamente a casa senza dover per forza raggiungere una palestra o senza dover sfidare il meteo, soprattutto d'inverno. Certo, potrebbero esserci problemi di spazio ma quando il Tapis Roulant è pieghevole la musica cambia ed è per questo che vi segnaliamo l'offerta di Amazon su questo Tapis Roulant pieghevole ed elettrico: 13% di sconto per un prezzo finale di 349,99€.

Chi ha bisogno della palestra se Amazon mette in sconto un Tapis Roulant per la casa?

Potente e dal Design moderno, questo il tapis roulant di nuova generazione perfetto per allenarti a casa come in palestra. Presenta un’ampia e ammortizzata superficie di corsa, per garantire il massimo delle prestazioni, 12 Programmi di allenamento a varie intensità, 3 livelli di inclinazione, un motore potente da 2,5HP per correre fino ai 14 km/h. L’ampio ed elegante display multifunzione Touch Screen con comandi a sfioro permette un controllo facile e intuitivo. Allenati divertendoti grazie alle APP compatibili Kinomap, Zwift, Bitgym e Fitshow scaricabili su Google Play e App Store.

Il prodotto arriva premontato, già lubrificato, completo di tutti gli accessori e manuale in lingua italiana. È sufficiente aprire il tapis roulant per un prodotto immediatamente pronto all’uso. Una volta terminato il suo utilizzo, potrà essere chiuso facilmente e riposto orizzontalmente o verticalmente occupando pochissimo spazio, grazie allo spessore di soli 25,5 cm. Le ruote integrate permettono una facile movimentazione.

Non perdete questa occasione, dunque, di portare la palestra a casa vostra direttamente approfittando dello sconto di Amazon sul Tapis Roulant elettrico e pieghevole al 13% di sconto per un prezzo d'acquisto finale di 349,99€.

