Lo speaker Xiaomi dalle infinite funzionalità è al 40% DI SCONTO su Amazon

LoSpeaker Xiaomi rappresenta un'eccellente aggiunta alla gamma di altoparlanti intelligenti, offrendo una serie di funzionalità avanzate che lo rendono un compagno ideale per la tua giornata. Con la possibilità di impostare la sveglia con le tue canzoni preferite, i tuoi artisti preferiti o i generi musicali che ami, potrai svegliarti con la migliore musica per iniziare la giornata nel modo migliore.

Grazie all'Assistente Google integrato, il tuo Smart Speaker diventa ancora più versatile. Potrai controllare il tuo altoparlante con comandi vocali, riprodurre musica, scoprire il meteo, rimanere aggiornato sulle ultime notizie o regolare il volume senza dover alzare un dito.

Il modulo trasmettitore IR integrato consente di applicare il controllo vocale anche ai tuoi elettrodomestici tradizionali, permettendoti di modernizzare i tuoi dispositivi non smart con facilità. Grazie alla maggiore capacità, al cono a 360° dell'altoparlante e all'innovativa struttura interna, il Xiaomi Speaker offre un suono ricco e nitido da ogni angolazione, garantendo un'esperienza audio coinvolgente e di alta qualità.

Inoltre, collegando due dispositivi dello stesso modello, è possibile creare un sistema stereo per un'esperienza musicale ancora più coinvolgente. E non importa quanto grande sia la tua casa, potrai collegare più Smart Speaker per una riproduzione sincronizzata e persino per le chiamate in vivavoce con Google Duo.