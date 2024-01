Lo speaker Xiaomi al 40% DI SCONTO fa da cassa, sveglia e funziona con il controllo vocale

Xiaomi è un'azienda estremamente versatile e i suoi prodotti sono sempre tra i più interessanti per ogni fetta di mercato e per ogni fascia di prezzo. Oggi, su Amazon, lo speaker Xiaomi è in sconto del 40% per un prezzo finale di 29,99€.

Offertissima Amazon sullo speaker Xiaomi

Xiaomi presenta il suo nuovo speaker dotato di display a LED, progettato per iniziare la giornata con la funzionalità orologio nel migliore dei modi. Con la possibilità di impostare la sveglia con le tue canzoni preferite, cantanti o generi musicali, ogni mattina ti sveglierai con della buona musica che ti metterà di buon umore. Questo device integra anche l'Assistente Google, consentendoti di controllare facilmente il tuo Smart Speaker attraverso comandi vocali. Ma le funzionalità non si fermano qui. Grazie al modulo trasmettitore IR integrato, in combinazione con l'Assistente Google, puoi estendere il controllo vocale anche ai tuoi elettrodomestici tradizionali. Con una maggiore capacità, un cono a 360° e un'innovativa struttura interna, offre un suono ricco e nitido da ogni angolazione. Ora puoi goderti un campo sonoro perfettamente bilanciato che riempie la tua casa di musica. Inoltre, se possiedi due dispositivi dello stesso modello, puoi collegarli insieme per creare un sistema stereo, elevando ulteriormente la tua esperienza musicale. E non importa quanto sia grande la tua casa, con più Smart Speaker sincronizzati, puoi ottenere una riproduzione audio uniforme e persino effettuare chiamate in vivavoce con Google Duo. Xiaomi Smart Speaker (IR Control), LED Display, Controllo Vocale Google Assistant, Trasmettitore IR Integrato, Centro di Controllo Smart Home, Riproduzione Stereo, Suono Bilanciato, Home App 29.99 € 49.99€ 40% Vedi l'offerta Oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 40% sullo speaker Xiaomi che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 29,99€. Approfittane subito e non perdere questa occasione!

