Lo smartwatch Xiaomi PER ECCELLENZA: più del 50% di sconto

Xiaomi è un'azienda tecnologica cinese con sede a Pechino, fondata nel 2010 da Lei Jun. È diventata famosa per la produzione di una vasta gamma di prodotti. Oggi Amazon mette in offerta lo smartwatch di Xiaomi, il Watch S1 con un mega sconto del 52% per un prezzo finale di 95,99€.

Lo smartwatch Xiaomi è in offerta del 52%

Con uno schermo AMOLED HD da 1.43" che vanta una raffinata ghiera in metallo e una frequenza di aggiornamento a 60 Hz, questo smartwatch è un'aggiunta elegante e funzionale al tuo stile di vita. Offre un'esperienza visiva eccezionale con colori vividi e una nitidezza straordinaria. Ma le sue capacità vanno ben oltre l'estetica. Con ben 117 modalità di fitness, tra cui 19 professionali come HIIT e macchina ellittica, ti aiuta a rimanere in forma e motivato. Inoltre, la resistenza all'acqua fino a 5 ATM significa che puoi indossarlo anche durante le sessioni di nuoto senza preoccuparti.

La tecnologia GPS dual-band garantisce una localizzazione precisa e veloce, sia che tu stia facendo jogging in città o esplorando nuovi percorsi nel bel mezzo della natura. Questo smartwatch è più di un semplice orologio. Monitora costantemente la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la qualità del sonno, prendendosi cura di te in ogni momento. E non dimentichiamoci della comodità aggiunta: supporta il pagamento contactless MasterCard e ti permette di effettuare chiamate telefoniche tramite Bluetooth. Tutto ciò con una batteria che dura ben 12 giorni, rendendolo un compagno affidabile per la tua vita quotidiana. Con questo smartwatch, hai funzionalità avanzate e stile in un unico pacchetto.

L'offerta di Amazon di oggi è davvero competitiva: sconto del 52% per un prezzo finale di 95,99€ sullo smartwatch Xiaomi.

